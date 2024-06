Travis Kelce Comparte su Experiencia junto a Taylor Swift y el Príncipe William

Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs y novio de Taylor Swift, habló sobre su experiencia al conocer al príncipe William y a sus hijos, George y Charlotte, durante uno de los conciertos que su pareja ofreció en Londres, Inglaterra, como parte de su gira The Eras Tour.

En el podcast semanal que realiza junto a su hermano, el exjugador Jason Kelce, Travis dijo sentirse sumamente afortunado por conocer a los miembros de la realeza.

El jugador ofensivo de los Kansas City Chiefs dijo que cuando conoció al príncipe William y sus hijos no tenía la más remota idea de cómo era el protocolo que debía seguir. Aseguró que no sabía "si hacer una reverencia o simplemente ser un idiota estadounidense y estrecharles la mano".

Jason le recordó a Travis que hace años recibieron una recomendación sobre cómo saludar a la realeza británica, situación que cambió al no tratarse de un evento oficial de la realeza.

Dijeron que como no estábamos en un evento real oficial, no necesitábamos hacer una reverencia, si hubiera sido una reunión oficial de la realeza, entonces hubiera tenido que hacer una reverencia, pero aún así me dirigí a él (príncipe William) como su alteza real.