Tristán, Hijo de Yahir, Afirma que Dejó las Drogas Gracias a la Santa Muerte

Tristán, hijo del cantante Yahir, reveló que lleva bastante tiempo sin consumir sustancias, y según él, lo logró gracias a su devoción por la Santa Muerte.

En una entrevista, el hijo del famoso afirmó que gracias a su fe es como ha logrado mantenerse "limpio".

Tristán también reveló cómo fue que logró este cambio radical, y afirmó que lo logró gracias a una especie de intervención divina.

Un día había comprado mucha piedra. En ese momento sentí que un ángel bajó, me tocó y se me quitó el gusto, y la Santa Muerte me ha ayudado a no recaer.