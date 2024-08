¡U2 Regresa a la Esfera! Proyectarán Película de Conciertos

La banda irlandesa U2 regresará a la Esfera de Las Vegas, Estados Unidos, aunque esta vez lo hará en el formato de película, con la proyección de una cinta filmada durante la residencia que la agrupación tuvo de septiembre del año pasado a marzo de este año.

A través de sus redes sociales, U2 informó que la proyección de este concierto en la Esfera de Las Vegas, que llevará por nombre V-U2 An Immersive Concert Film, comenzará el próximo 5 de septiembre y concluirá hasta el 31 de septiembre.

V-U2 An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas.

Opening September 5, 2024. https://t.co/JseHnTNcHe Fan Club presale begins tomorrow, Thursday August 22 at 10AM PT. Visit the link in bio for presale access and details about how you could attend an exclusive first-look fan… pic.twitter.com/9f79lMy6D6