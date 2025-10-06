Verónica Castro Reaparece con Oxígeno: Esto Sabemos de su Estado de Salud

Verónica Castro fue captada por la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México en silla de ruedas y con oxígeno, lo que generó preocupación entre sus fans y los medios.

En ese mismo momento Castro fue cuestionada sobre Yolanda Andrade, luego de que la conductora sugiriera que tuvieron una relación amorosa en el pasado.

"Gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, es que es una persona negativa, véle la cara", dijo Castro ante las preguntas de una reportera.

Verónica había respondido amablemente ante la insistencia de la prensa de hablar sobre el tema, pero hubo un momento en el que estalló.

"¿Aclararte qué? Yo no tengo nada que aclararte a ti, ve y pregúntaselo a ella", zanjó la actriz ante la insistencia de la prensa.

¿Qué sabemos del estado de salud de Verónica Castro?

Debido a que fue captada en un traslado en silla de ruedas y usando oxígeno, Verónica Castro causó preocupación. Sin embargo, al ser cuestionada sobre su estado de salud, la actriz respondió que no tiene nada grave, y que el uso de oxígeno y silla de ruedas es por comodidad y no porque padezca alguna enfermedad crónica.

"Necesito caminar más rápido, necesito oxígeno", dijo.

Sobre su regreso a las telenovelas, dijo que volverá cuando aparezca un bonito personaje.

Polémicas con Yolanda Andrade

A Verónica Castro se le empezó a relacionar con Yolanda Andrade desde que Andrade dijo en una entrevista en 2019 que habían tenido una relación amorosa en el pasado, y que incluso se casaron. Andrade llegó a decir que tenía fotografías de esa supuesta boda, pero nunca las ha mostrado.

Verónica Castro negó rotundamente estas declaraciones en otra entrevista en el programa Despierta América.

Desde entonces la prensa ha vinculado a estas dos figuras públicas y en cada aparición le preguntan a una por la otra.

"Me sentí lastimada, pero eran como bromas en su mal momento y su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen”, expresó Castro en aquel momento.

