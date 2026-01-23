¿Victoria Beckham Bailó Inapropiadamente en la Boda de Brooklyn y Nicola Peltz? Esto Dice el DJ

El DJ que puso música en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz contó desde su perspectiva cómo fue el famoso baile que el propio Brooklyn calificó como “inapropiado” protagonizado por su madre, Victoria Beckham.

Este momento, que ahora forma parte de un conflicto familiar más amplio, ha puesto a la familia Beckham en el centro del escrutinio mediático.

¿Qué dijo el DJ?

DJ Fat Tony, quien mezcló música durante en el enlace celebrado en abril de 2022, habló en el programa This Morning de ITV sobre este momento de la fiesta que fue descrito por Brooklyn como vergonzoso y humillante.

Según Tony, la versión de Brooklyn tiene matices importantes: El DJ dijo que no considera que la forma de bailar de Victoria fuera “obscena” o explícita, pero sí describe el momento como poco oportuno y “realmente incómodo” para los novios y los invitados.

El DJ explicó que la confusión comenzó cuando el cantante Marc Anthony, que actuaba esa noche, llamó a Brooklyn al escenario para lo que se suponía sería su primer baile con Nicola. En vez de eso, Anthony invitó a Victoria diciéndole al público que era “la mujer más bella de la fiesta”, lo que generó sorpresa y tensiones.

De acuerdo con Fat Tony, la situación se volvió embarazosa cuando Anthony, como parte del ambiente latino festivo de su actuación, sugirió que Brooklyn colocara sus manos sobre las caderas de su madre, algo que el DJ describió como un gesto cultural y no sexual, pero que complicó aún más la escena. Nicola Peltz, según el DJ, se retiró entre lágrimas mientras otros invitados observaban sin saber cómo reaccionar.

El DJ también señaló que, si Brooklyn lo sintió inapropiado, entonces lo fue para él, pero que él no lo considero así.

¿Qué ha pasado con los Beckham?

El hijo mayor de David y Victoria Beckham acusó a sus padres de intentar sabotear su matrimonio, priorizar la imagen de la familia sobre las relaciones personales e incluso de interferir en decisiones clave de la boda y la vida familiar.

Además de contar cómo vivió esta escena, Dj Fat Tony compartió en redes el video de una escena de baile de la serie Motherland, insinuando con ironía que él estuvo presente en el momento que ahora es el tema de celebs más comentado en internet.

Hasta ahora, Victoria y David Beckham no han emitido una respuesta pública detallada a las acusaciones de Brooklyn.

Historias recomendadas:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España Archiva Investigación Contra Julio Iglesias

Damián Alcázar Revela Cómo Fue Meterse en la Mente de El Mochaorejas sin Justificar la Violencia