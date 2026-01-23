La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España Archiva Investigación Contra Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española resolvió archivar la denuncia presentada contra Julio Iglesias, interpuesta por dos trabajadoras que lo acusaban de presuntas agresiones sexuales, trata de personas y otros posibles delitos.

¿Por qué se archivó la denuncia contra Julio Iglesias?

De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión se tomó luego de que se abrieran diligencias preprocesales para analizar los hechos denunciados.

Sin embargo, tras la revisión del caso, la Fiscalía concluyó que los tribunales españoles no cuentan con jurisdicción para investigarlo, lo que implica también la falta de competencia de la Audiencia Nacional para continuar con el procedimiento.

En su resolución, la Fiscalía subraya que esta limitación jurídica impide avanzar en la investigación dentro del marco legal español, independientemente del contenido de las acusaciones. Por ello, el archivo del caso responde exclusivamente a criterios de competencia y jurisdicción, y no a una valoración de fondo sobre los hechos denunciados.

Hasta el momento, no se ha informado si las denunciantes contemplan recurrir la decisión o presentar el caso ante otras instancias judiciales competentes.

¿Qué dice la resolución de la Fiscalía?

En su resolución, la Fiscalía detalla que la Audiencia Nacional ha seguido de manera consistente los criterios establecidos por el Tribunal Supremo, los cuales señalan que España no tiene competencia para investigar delitos presuntamente cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con el país.

Esta falta de jurisdicción se refuerza, precisa el dictamen, cuando las presuntas víctimas son extranjeras y no residen en territorio español; cuando los señalados como responsables tampoco son residentes o no se encuentran en España; y cuando los hechos ya están siendo investigados, o pueden serlo, en los países donde habrían ocurrido.

Delitos cometidos fuera del país y denunciantes que no tienen nacionalidad española: las claves del caso

A lo largo de un documento de siete páginas, la Fiscalía revisa los elementos clave que impedían iniciar una investigación formal en España contra Julio Iglesias. Entre ellos, destaca que la totalidad de los hechos denunciados habrían ocurrido fuera del territorio español, específicamente en República Dominicana y Bahamas.

Asimismo, el escrito subraya que las denunciantes no tienen nacionalidad española ni residen en España, y que tampoco mantienen en el país su centro de vida, intereses personales o actividad profesional. La Fiscalía añade que no existe constancia de que hayan viajado a España junto con el artista, lo que refuerza la inexistencia de un vínculo jurídico que permita a las autoridades españolas asumir el caso.

En ese contexto, el archivo de la denuncia responde a criterios estrictamente legales relacionados con la jurisdicción y competencia judicial, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones.

