Murió la Mamá de Eduardo Capetillo Hoy: ¿Qué le Pasó a María del Carmen Vázquez? Esto se Sabe

Este martes 22 de enero se dio a conocer el sensible fallecimiento de María del Carmen Vázquez Alcaide, madre del actor y cantante Eduardo Capetillo.

La información fue confirmada a Televisa Espectáculos por una persona cercana a la familia.

Hasta el momento, ni Eduardo Capetillo ni Biby Gaytán han emitido declaraciones públicas al respecto.

En las redes sociales de sus hijos, Eduardo Capetillo Jr., Alejandra y Ana Paula, tampoco se ha registrado alguna reacción relacionada con la noticia, por lo que se desconocen las causas de su fallecimiento.

María del Carmen, conocida cariñosamente como “Yeya” por su familia, tuvo su última aparición en redes sociales en diciembre de 2025, a través de una publicación compartida por Alejandra Capetillo. En ese mensaje, la joven invitaba a sus seguidores a “no saltarse el entrevistar a tu abuela”.

Información en desarrollo

Historias recomendadas:

Fila Virtual para Preventa de Boletos de BTS en México: Link para Fans con ARMY Membership

Julio Iglesias Publica Mensajes Que Supuestamente Recibió de Sus Trabajadoras