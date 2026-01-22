Julio Iglesias Publica Mensajes Que Supuestamente Recibió de Sus Trabajadoras

Julio Iglesias, acusado de agresión sexual, publicó una serie de mensajes que supuestamente habría recibido por parte de sus trabajadoras, quienes hicieron pública una denuncia contra el cantante.

Los textos que habría recibido desde WhatsApp fueron publicados en el perfil del intérprete en Instagram, en una nueva estrategia para defenderse de los señalamientos.

La semana pasada, una investigación realizadas por elDiario.es y N+Univisión publicó la denuncia de dos mujeres que denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Iglesias rechazó las acusaciones y dijo que todo se iba a aclarar, al tiempo que su defensa pidió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional española que se archiven las diligencias preprocesales de la denuncia.

Textos de WhatsApp

En este contexto, el cantante mostró en Instagram estas conversaciones para demostrar su inocencia. Asegura que demuestran que lo difundido carece de veracidad, según el texto que acompaña la publicación.

Señaló que ante la renuncia de la Audiencia Nacional de permitirle defenderse y proporcionar acceso formal a la denuncia, Instagram es el único medio que me "permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados".

La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad

Los mensajes de las trabajadoras

El intérprete ibérico publicó seis conversaciones en sus historias de Instagram para poner de manifiesto "la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido".

En uno de los mensajes del 20 de abril de 2021, que atribuye a sus trabajadoras se lee:

Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más (añade un corazón) un beso y un abrazo!. Feliz noche

En otro mensaje, del 1 de mayo de 2021, se lee: "Hola profesor.!!. Buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios", y en otro enviado el 2 de mayo, esta persona le dice: "Buenos días profesor! Espero que hayas tenido una muy buena noche, recuerda colocarte la faja postural..un beso.. te veo en un rato".

Y en otra captura publicada por el cantante, un mensaje firmado por alguien que se hace llamar María Alejandra Feliz le dice que "Solo quiere saludarlo", "mandarle un fuerte abrazo" y decirle que "le quiere mucho".

La Fiscalía investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.

Las involucradas son una exempleada del hogar y una fisioterapeuta, quienes han dado al tribunal documentos laborales, fotos, grabaciones, mensajes de voz o registros de llamadas.

Esto con el fin de demostrar la veracidad de las acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

