Julio Iglesias Pide Archivar Investigación en Su Contra Sobre Agresiones Sexuales
La defensa del cantante Julio Iglesias dijo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España no puede investigar delitos de agresiones sexuales cometidos en el extranjero y pidió archivar el caso
El abogado de Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional española que se archiven las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.
En un escrito de 15 páginas, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles "carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado".
Lo anterior, teniendo en cuenta que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad y que el cantante tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos.
Considera que, en todo caso, la denuncia debía haber sido interpuesta en República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía:
Debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional
El caso fue abierto luego de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias la semana pasada.
ASJ