¿Quién Es José Antonio Choclán, el Abogado de Julio Iglesias y a Qué otros Famosos Ha Defendido?

El cantante Julio Iglesias ha contratado al penalista José Antonio Choclán para encabezar su defensa en una investigación que actualmente analiza la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por presuntas agresiones sexuales y otros delitos denunciados por exempleadas del artista, según reveló Univisión en colaboración con elDiario.es

¿Quién es José Antonio Choclán?

José Antonio Choclán es uno de los abogados penalistas más reconocidos de España, con una trayectoria destacada en la defensa de figuras mediáticas, empresarios y políticos implicados en casos de alto perfil judicial.

Choclán fue magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, uno de los tribunales más importantes del país. Tras abandonar la judicatura, fundó en 2004 su propio despacho: Bufete Choclán, especializado en derecho penal económico y defensa en casos complejos.

Su experiencia en negociaciones con fiscales y acuerdos procesales le han valido la reputación de un abogado capaz de lograr pactos beneficiosos para sus clientes en causas mediáticas.

Grandes casos y clientes famosos

A lo largo de su carrera, Choclán ha estado al frente de la defensa de múltiples personajes de notoriedad pública, lo que le ha valido ser denominado en ocasiones como el “abogado de las estrellas”.

Entre sus clientes destacados se encuentran:

Cristiano Ronaldo: Choclán lideró su defensa en un caso de presunto fraude fiscal ante las autoridades españolas, que concluyó con un acuerdo con la Fiscalía.

Corinna Larsen: la ex pareja del rey emérito Juan Carlos I, en asuntos legales de alto perfil.

Cristina Cifuentes: expresidenta de la Comunidad de Madrid, de quien consiguió la absolución en el caso de la presunta falsificación de su máster.

Rita Barberá: exalcaldesa de Valencia, defendida en causas complejas relacionadas con blanqueo de dinero.

Francisco Correa: cabecilla de la trama Gürtel, uno de los principales casos de corrupción en España.

Víctor de Aldama: empresario implicado en el llamado caso Koldo, donde también ha logrado acuerdos con la Fiscalía.

Carlos Iglesias de la Cueva, hermano de Julio Iglesias: llevó su defensa en un asunto fiscal, lo que pudo haber influido en la decisión del cantante de confiar en él para su defensa actual.

La carrera de Choclán está marcada por su capacidad para gestionar negociaciones complejas con la Fiscalía y otros órganos judiciales, lo que ha permitido a varios de sus defendidos evitar penas de prisión o llegar a acuerdos beneficiosos.

Su bufete en Madrid se mantiene como uno de los más solicitados en España en materia penal.

