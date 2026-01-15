“Todo Se Va a Aclarar”: Las Primeras Declaraciones de Julio Iglesias Luego de Denuncia

El cantante Julio Iglesias hizo sus primeras declaraciones después de que se diera a conocer la denuncia en su contra por presunto abuso sexual, presentada por dos de sus exempleadas.

El miércoles, Iglesias aseguró a la revista Hola que “todo se va a aclarar”.

Pero además, el medio señaló que el entorno más cercano del cantante negó “totalmente los hechos” y mostró “estupor ante lo que está sucediendo”.

Julio Iglesias está preparando su defensa

De acuerdo con la revista, para Iglesias "no es el momento de hablar", aunque ese momento llegará "muy pronto".

Agregó que el intérprete se encuentra preparando su defensa y, según señaló, "todo se va a aclarar".



El medio expuso que Iglesias quiere llegar al fondo del asunto "y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido".

Acusaciones contra Julio Iglesias Llegan al Gobierno de España y a la Audiencia Nacional

Testimonio de extrabajadoras de Iglesias

Este miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante Julio Iglesias.

En una rueda de prensa, el equipo legal de Women's Link -que representa a las extrabajadoras- anunció que el Ministerio Público les tomará declaración en calidad de testigos protegidos.

La directora ejecutiva de la organización, Giovana Ríos, calificó esa decisión como "un paso muy importante en la búsqueda de la justicia" de ambas mujeres, y también consideró que "las autoridades están respondiendo de forma ágil".

Más trabajadoras contactan a Women's Link

Cabe señalar que también reveló que más trabajadoras del cantante contactaron ya a la organización, aunque evitó mencionar si se trata también de presuntas víctimas.

Por su parte, la Fiscalía mantiene en secrecía las diligencias para no dar más detalles de su actuación, que son preprocesales, es decir, que no está judicializado.

Medidas de protección

Giovana Ríos explicó que las dos decisiones de la Fiscalía forman parte de las medidas de protección que las mujeres habían solicitado en su denuncia, porque Julio Iglesias "ostenta un poder diametralmente distinto de las denunciantes", afirmó respecto a su influencia y poder económico.

Y es que dijo que temen que el cantante intente "localizarlas" así como "disuadirlas" de llevar a cabo nuevas acciones en su contra.

Las medidas de protección son las siguientes:

Que se evite el contacto entre las denunciantes y sus familiares con el cantante y su entorno

Que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las mujeres

Que se tome declaración a ambas mujeres con las condiciones adecuadas

Que las medidas eviten la revictimización de las trabajadoras que aún siguen empleadas por el cantante.

Acusaciones contra Iglesias

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según dieron a conocer El diario.es y Univisión, los medios que llevaron a cabo la investigación.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

