FMI Proyecta Crecimiento de 1.5% en México para 2026.

La economía mexicana crecerá 1.5% en 2026, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional publicadas este lunes 19 de enero.

Se trata de una previsión mayor frente al 0.6 % estimado el año pasado, y del 2.1 % en 2027. El desempeño de la economía mexicana continúa estrechamente vinculado al de Estados Unidos, su principal socio comercial.

Según el informe, la resiliencia de la economía estadounidense y la reconfiguración de cadenas de suministro en Norteamérica siguen siendo un apoyo clave para México, aunque el país enfrenta desafíos derivados de una inversión pública limitada.