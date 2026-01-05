Video: Piqué le Negó una Foto a Fans y en Venganza Ellas lo Siguen con una Canción de Shakira

El 2026 arrancó con un capítulo inesperado en el universo Piqué-Shakira, esta vez protagonizado por unas chicas que transformaron un “no” en este video viral.

En el video unas chicas siguen a Piqué en su auto por varios metros, después de un partido en Ceuta, reproduciendo a todo volumen la Sesión 53 de Shakira y Bizarrap, en lo que usuarios han interpretado como una “venganza” improvisada.

Dua Lipa Canta Antología de Shakira en Bogotá: Un Homenaje Emocionante

El rechazo y la huida con soundtrack

En el clip, Piqué camina apresurado mientras la fan lo persigue entre risas, celular en mano y con Shakira a todo volumen Aunque no se aprecia un intercambio hostil, sí se observa al exjugador evitando detenerse, lo que bastó para encender la conversación digital: ¿fue grosero, fue un límite válido o simplemente un mal día?

Los comentarios no tardaron en aparecer. Una parte de la audiencia celebró la creatividad de la fan: “Le negaron la foto, activó a Shakira, yo haría lo mismo”, “es la performance del año”.

Otros comentarios defendieron al español: “También tiene derecho a decir que no”. Pero incluso entre la defensa, Shakira siguió siendo el punchline: “Ok, no selfie, pero el soundtrack estuvo icónico”.

#Shakira #polemica #ceuta #fans ♬ sonido original - Sergio Shark @sergioshark_ Estalla la polémica, Pique es perseguido en Ceuta. Te lo cuento todo pero antes sígueme y lo comentamos. Pirque se encontraba en Ceuta, con su pareja y gente cercana a el. Un grupo de fans le pidieron una foto, este pasó de ellas, ellas pensaron que no le habia escuchado y volvieron a preguntarle, dijo que no y su pareja Clara le asintió con la cabeza como confirmando de que no. Os dejo el testimonio de ellas: “Entonces dije, este no se ha enterado porque llovía, y me paré, me bajé del coche y le pedí que se hiciera una foto con nosotras, pero me miró y me dijo que no, y vi que Clara le asintió con la cabeza para que no se hiciera la foto y le dije venga, no seas celosa si quieres sal tú también en la foto y pasaron de largo” Ellas respondieron con el tema de Shakira x Bizarrap. Sinceramente aqui la actitud de el pues bueno se podria haber parado se debe a su gente, pero realmente la actitud de ellas de después es mala, si es no es no, no hace falta perseguirle luego con el coche vacilando la verdad y bueno si fuese al revés sería una locura social jaja. ¿Que opináis? Os leo #pique

Historias recomendadas:

¿Qué le Pasó a Evangeline Lilly, la Actriz de Marvel? Anuncia que Tiene Daño Cerebral

De la Arrolladora Banda Limón a las Calles: Jorge Medina Sorprende a Peatones en Portugal