Rosalía Sacude Internet con el Video de 'La Perla': Recibe Más Críticas Que Elogios

La cantante española Rosalía lanzó hoy lunes 15 de diciembre de 2025 el videoclip oficial de 'La Perla', uno de los temas más comentados de su álbum LUX.

Aunque la producción mezcla fuerza, estética y un sentido lúdico de desafío, no convenció del todo a los seguidores de la cantante que, según comentarios en redes, esperaban un material con más simbolismos y más apegado a la estética del álbum.

Significado del video de La Perla

En el video, dirigido por Stillz, Rosalía presenta una serie de escenas estilizadas y versátiles que parecen jugar con distintos aspectos de su identidad artística y emocional:

Aparece con atuendos propios del esgrima y el hockey, una metáfora visual de defensa, combate, resistencia y autoprotección.

Hay escenas en las que conduce un Lamborghini o se desplaza en una pista de hielo con equipo de hockey, construyendo una narrativa de poder y control, como si desafiara expectativas o roles tradicionales.

La artista se mueve en distintos escenarios que parecen jugar con un intermedio entre la estética de Motomami y la de Luz, en varios momentos muestra tanto vulnerabilidad como una actitud desafiante en una dramaturgia visual que puede interpretarse como una reconstrucción de sí misma después de una relación tumultuosa.

'La Perla' es una canción cargada de metáforas punzantes sobre una persona que hiere emocionalmente y defrauda a otra, Rosalía usa frases como “terrorista emocional” o “rompecorazones nacional”. La letra, aunque no nombra directamente a nadie, se ha interpretado como una reflexión crítica tras una ruptura significativa en la vida personal de Rosalía.



Visualmente, el video complementa esa narrativa: los atuendos, que incluyen una especie de cinturón de castidad pueden interpretarse como armaduras emocionales que la protagonista se pone para protegerse frente a la decepción, al mismo tiempo que exhibe una actitud fuerte y desafiante. Esto último sugiere que la artista no solo denuncia el daño recibido, sino que reivindica su poder personal.

El videoclip de La Perla recibe más críticas que elogios

Usuarios de redes sociales y fans de la cantante manifestaron críticas mordaces al videoclip, al que incluso llamaron "el peor video de la carrera de Rosalía".

"El desperdicio que han hecho con el vídeo de la perla… con lo que podria haber sido", comentó un usuario.

"Lo único bueno que voy a decir del vídeo de la perla es que me gusta el outfit con las bragas de castidad", comentó alguien más en X.

El video de La Perla, que fue lanzado este lunes a las 11:00 am tiempo de México, ya acumuló más de 100 mil visualizaciones.

