Yolanda Andrade Habla de su Estado de Salud y Revela Qué le Gustaría Hacer Antes de Morir

La presentadora y actriz Yolanda Andrade habló abiertamente sobre el delicado momento que atraviesa su salud y lo que más atesora en la vida tras recibir un diagnóstico complicado.

Andrade, de 54 años, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta el movimiento y la capacidad de hablar, motivo por el cual se había mantenido alejada de la vida pública durante meses.

A su llegada al foro donde graba el programa que conduce junto a Montserrat Oliver, confesó que el esfuerzo físico ahora le exige más, aunque sigue con ánimo positivo: “me da mucha felicidad (venir), pero me canso mucho. Seguiré trabajando mientras pueda caminar y hablar, porque me divierto mucho en el programa”, aseguró.

Yolanda Andrade Envía Mensaje a sus Fans luego de Rumores Sobre Su Salud

Yolanda Andrade reveló qué le gustaría hacer antes de morir

Aunque podría pensarse que su lista de pendientes incluye viajes o experiencias espectaculares, Andrade sorprendió con la sencillez de su deseo antes de morir.

Tras reflexionar sobre la reciente muerte de su amigo y colega, el productor Pedro Torres, quien también padeció ELA, la conductora comentó que lo que más anhela es pasar tiempo con las personas que ama. “Estaba hablando con Montserrat de qué voy a hacer antes de morirme y si es de irme de viaje… ya lo hice, ya lo viví; entonces haría solo ver a la gente que quiero”, dijo.

Andrade también aprovechó para expresar unas palabras a quienes enfrentan situaciones de salud difíciles, destacando el desgaste que representa practicarse estudios y tratamientos, y lamentó las dificultades en el acceso a medicamentos. Asimismo, pidió respeto hacia la privacidad y el dolor de otras figuras públicas ante sus propias batallas personales.

