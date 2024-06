Yolanda Saldívar Revela Deseo de Conocer a Shakira

Yolanda Saldívar, quien se encuentra en prisión por el asesinato de Selena Quintanilla hace 29 años, encendió el medio del espectáculo y las redes sociales al expresar su deseo de conocer a una cantante de renombre internacional: la colombiana Shakira.

En los últimos meses, el nombre de Yolanda Saldívar ha resonado debido al documental Selena & Yolanda: The Secrets between them, donde cuenta su versión de lo ocurrido el 31 de marzo de 1995.

Pero también ante la posibilidad de que solicite libertad condicional cuando cumpla 30 años en la cárcel, lo cual ocurriría en 2025.

Video relacionado: A 29 Años del Asesinato de Selena; la Recuerdan con ‘Amor Prohibido’

Video: Yolanda Saldívar, Asesina de Selena, Podría Quedar en Libertad

Yolanda Saldívar cumple cadena perpetua

Cabe señalar que Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua, pero en Texas, Estados Unidos, de acuerdo con la ley, las personas en prisión con buen comportamiento pueden solicitar libertad condicional después de cumplir 30 años en la cárcel.

Actualmente, la mujer —quien fungió como presidenta de club de fans y gestora de algunos negocios de la llamada Reina del Tex-Mex— tiene 63 años de edad y está presa en la Unidad Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas.

En febrero pasado dio mucho de qué hablar tras el estreno de la docuserie en Estados Unidos, y ahora volvió a causar revuelo al haber declarado que le gustaría conocer y trabajar con Shakira.

Video: Familia de Selena Quintanilla Desaprueba Documental de Yolanda Saldívar

Selena & Yolanda: The Secrets between them

En el documental, que fue transmitido en febrero pasado en territorio estadounidense, Yolanda afirmó que su intención jamás fue hacerle daño a nadie e incluso que nunca supo cuando se disparó su arma.

También habló de los inicios de su relación con Selena, la cual se volvió muy cercana.

Tras darse a conocer el documental, el papá de la artista dejó en claro que él y el resto de la familia no estaban involucrados ni apoyaron el proyecto de ninguna manera. Abraham Quintanilla señaló que todo lo que dijo Yolanda de Selena es mentira.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Televisa Espectáculos.

spb