Fuerte Accidente en la México-Cuernavaca Hoy: ¿Por Qué Hay Cierre en la Carretera?

La mañana de hoy, 4 de mayo de 2026, se registró un fuerte accidente en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 74, lo que ocasionó el cierre de carriles con dirección a Cuernavaca.

A través de redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que un tractocamión volcó en ese punto, por lo que pidió a los automovilistas circular con la debida precaución.



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Con información de N+.

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