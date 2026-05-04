Fuerte Accidente en la México-Cuernavaca Hoy: ¿Por Qué Hay Cierre en la Carretera?
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Se registra movilización de servicios de emergencia por un fuerte accidente en el km 74 de la autopista México-Cuernavaca
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La mañana de hoy, 4 de mayo de 2026, se registró un fuerte accidente en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 74, lo que ocasionó el cierre de carriles con dirección a Cuernavaca.
A través de redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que un tractocamión volcó en ese punto, por lo que pidió a los automovilistas circular con la debida precaución.
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Con información de N+.
spb