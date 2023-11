Este viernes Julieta y otros niños fueron al Nevado de Toluca junto con sus familias para conocer y jugar con la nieve.



A Emily la llevó su papá para jugar y aventar nieve ante esta increíble postal.

Jugar a aventar nieve con los que están allá. Él me dijo que íbamos a venir acá y ya vinimos. Yo me lo imaginaba más frío, pero no.