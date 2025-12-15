Homicidio en Ecatepec Hoy: Matan a Balazos a Dos Personas en Colonia Hank González

La mañana de hoy, 15 de diciembre de 2025, dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Hank González, municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron en la calle Primero de Mayo, entre Privada San Andrés y calle 21 de Marzo, hasta donde se movilizaron los distintos servicios de emergencia y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el levantamiento de los cadáveres.

Asesinato en Ecatepec

De acuerdo con los primeros informes, el doble homicidio ocurrió poco antes de las 06:00 horas de este lunes.

Las víctimas, presuntamente relacionadas con el narcomenudeo, tenían entre 25 y 30 años de edad y viajaban a bordo de una motocicleta color negro.

Sus cuerpos quedaron sobre el pavimento, donde además los peritos contabilizaron al menos 11 casquillos percutidos.

El personal de la FGJEM los trasladó hasta el Ministerio Público correspondiente para iniciar con las investigaciones. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el hecho.

Dejan indicios en zona del asesinato

Cabe señalar que los agentes realizaron las diligencias en la zona y trasladaron también la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

Pero al terminar levantaron el acordonamiento y se retiraron dejando varios indicios en el sitio, como una cuchara, un anillo, una tijeras, un desarmador y gran cantidad de bolsitas color azul y otras transparentes.

Con información de N+.

