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Integrantes de Anexos Bloquean la México-Querétaro; Acusan Extorsiones y Abuso de Autoridades

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Personas que forman parte de centros de rehabilitación de adicciones acusan abuso de autoridades en el Edomex; exigen una mesa de diálogo

Miembros de Anexos Bloquean la México-Querétaro; Acusan Extorsiones y Abuso de Autoridades

Así se ven las afectaciones por protesta de integrantes de centros de rehabilitación en el Edomex. Foto: Facebook Capitán Tigre

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Se registra un conflicto vial en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México, al final de la autopista México-Querétaro, donde integrantes de centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como "anexos", realizan un bloqueo, ya que acusan extorsiones y abuso de autoridades del Estado de México, entre sus peticiones es tener una mesa de diálogo con las autoridades mexiquenses.

Integrantes de centros de rehabilitación realizan una manifestación en la autopista México-Querétaro. Foto: Facebook Capitán Tigre

¿Qué dice la Capufe del bloqueo en caseta de Tepotzotlán?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) menciona, a través de sus redes sociales, pide a los conductores tomar precauciones que se dirigen a la Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro, debido al cierre a la circulación por presencia de manifestantes.

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