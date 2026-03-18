Integrantes de Anexos Bloquean la México-Querétaro; Acusan Extorsiones y Abuso de Autoridades
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Personas que forman parte de centros de rehabilitación de adicciones acusan abuso de autoridades en el Edomex; exigen una mesa de diálogo
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Se registra un conflicto vial en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México, al final de la autopista México-Querétaro, donde integrantes de centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como "anexos", realizan un bloqueo, ya que acusan extorsiones y abuso de autoridades del Estado de México, entre sus peticiones es tener una mesa de diálogo con las autoridades mexiquenses.
¿Qué dice la Capufe del bloqueo en caseta de Tepotzotlán?
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones.— CAPUFE (@CAPUFE) March 18, 2026
Consulta la ubicación aquí:https://t.co/appxkazur6
Caminos y Puentes Federales (Capufe) menciona, a través de sus redes sociales, pide a los conductores tomar precauciones que se dirigen a la Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro, debido al cierre a la circulación por presencia de manifestantes.
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Con información de N+
HVI