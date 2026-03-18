Integrantes de Anexos Bloquean la México-Querétaro; Acusan Extorsiones y Abuso de Autoridades

Se registra un conflicto vial en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México, al final de la autopista México-Querétaro, donde integrantes de centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como "anexos", realizan un bloqueo, ya que acusan extorsiones y abuso de autoridades del Estado de México, entre sus peticiones es tener una mesa de diálogo con las autoridades mexiquenses.

Integrantes de centros de rehabilitación realizan una manifestación en la autopista México-Querétaro. Foto: Facebook Capitán Tigre

¿Qué dice la Capufe del bloqueo en caseta de Tepotzotlán?

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí:https://t.co/appxkazur6 — CAPUFE (@CAPUFE) March 18, 2026

Caminos y Puentes Federales (Capufe) menciona, a través de sus redes sociales, pide a los conductores tomar precauciones que se dirigen a la Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro, debido al cierre a la circulación por presencia de manifestantes.

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Con información de N+

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