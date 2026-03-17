¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 18 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 18 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 18 de marzo de 2026, no se reportaron afectaciones e incidentes.

Sin embargo, durante el martes 17 de marzo, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 15:23 horas, en el km 163, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención a accidente carretero.

A las 15:52 horas, se reportó la presencia de manifestantes en la plaza de cobro de Tepotzotlán, dirección a Querétaro, por lo que hubo reducción de carriles.

A las 16:00 horas, hubo reducción de carriles del km 194 al 207, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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