Caso Andrea: Supuestas Amigas la Golpean por Hablar con el Ex de una de Ellas y Pierde la Visión

Andrea Melissa fue atacada a golpes por dos supuestas amigas, quienes la interceptaron en calles de la colonia Bosques de Aragón en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Esto le provocó perder la visión de un ojo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la joven de 26 años de edad, salió de un gimnasio ubicado en dicha zona y posteriormente fue agredida por la espalda por Estefanía Paulina “N” y Karla “N”, a quienes identificó plenamente porque eran sus amigas.

Sentí cómo me pegaron en la cabeza, solamente empecé a sentir golpes, sentí cómo me picaron los ojos. Me pegaban por enfrente y por atrás, me empezaron a dar de patadas, narró a N+

¿Por qué perdió la visión Andrea Melissa?

Una cámara de videovigilancia grabó el momento del ataque ocurrido el 20 de octubre pasado. En las imágenes se observa cuando Andrea Melissa camina junto a otra persona, cuando de manera repentina llegan por detrás dos mujeres y comienzan los golpes en diversas partes del cuerpo.

Según Andrea, el ataque que sufrió se debió a que Paulina estaba molesta porque ella continuaba hablándole al exnovio de su amiga, a pesar de que le había pedido que no lo hiciera.

Luego de ser golpeada, la joven acudió con especialistas para atender sus lesiones. Andrea, profesional en publicidad, denunció la agresión en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Debido a los fuertes golpes que recibió en el área del rostro, uno de sus ojos resultó con gran daño y ahora no tiene visión.

Mi ojo ahorita lo tengo mal por la golpiza que me dieron. Me duele mucho la cabeza, muchísimo. Mi ojo lo tengo en tratamiento, ya pasó más de un mes y sigo con esto

¿Qué pasó con las presuntas agresoras?

Andrea asegura que a pesar de que denunció, nada ha pasado con las responsables. El Ministerio Público le indicó a su abogado que llegara a un acuerdo con las agresoras y se pactó una reparación del daño cercana a los 300 mil pesos.

Sin embargo, las responsables dijeron que era mucho dinero. Además, esta semana se había programado una reunión para concertar un acuerdo en la agencia del MP; no obstante, las agresoras no acudieron. Andrea asegura que no recibe apoyo por parte de la Fiscalía Edomex, por lo que hace todavía más difícil este proceso.

Quiero que se haga justicia. Tengo miedo, temo por mi vida, que me vayan a hacer otra cosa

