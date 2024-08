Colonia en Chalco, 13 Días Entre Aguas Negras, Olor Fétido, Infecciones y Más Inundaciones

La colonia Culturas de México del municipio de Chalco, Estado de México, cumplió hoy, 14 de agosto de 2024, 13 días bajo aguas negras derivado de una inundación que afectó a decenas de familias, quienes perdieron todo su patrimonio e incluso sus fuentes de empleo.

Pero los pobladores no solo han tenido que lidiar con la pérdida de muebles y enseres domésticos, sino también con las enfermedades que ya comenzaron a presentarse, como afecciones gastrointestinales, reacciones en la piel y conjuntivitis.

Lo anterior aunado al mal olor generado por el agua fétida acumulada, que autoridades han intentado sacar de manera infructuosa, debido a las continuas lluvias en la zona que han ocasionado que la colonia vuelva a inundarse.

En el lugar, los vecinos demandaron apoyo de las distintas instancias de gobierno, pues aseguraron que la inundación de sus casas es una constante cada año y hasta el momento las autoridades no han realizado adecuaciones para evitarlo.

Algunas personas lamentaron que estos días han tenido que realizar sus actividades cotidianas entre el agua, por ejemplo, prepararse para ir a sus trabajos.

En el sitio, se pudo observar a los vecinos salir con botas y diversos objetos que les permitan caminar por las calles anegadas.

En tanto, el personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos que se mantiene en el lugar expresó cómo las labores se han dificultado debido a las lluvias de los últimos días.

Cuando comienza a bajar el nivel, vuelve a llover y a acumularse más agua, expusieron los elementos.

Ante ello, los pobladores tienen que estar constantemente sacando el agua y realizando labores de limpieza, para evitar que se sigan propagando las enfermedades.

Vecinos expresaron su desesperación, tristeza y temor de que agrave la situación, por lo que urgieron ayuda de parte de las autoridades.

En el lugar, la joven Melanie de 19 años de edad, expuso la tristeza que siente porque no ha podido realizar sus actividades, pero además acudió al servicio médico, pues se enfermó debido a la contaminación.

Debido al foco de infección me enfermé, entonces acudí al servicio médico y me dijeron que tengo una gastroenteritis derivada a todo esto, me recetaron medicamentos hasta por siete días.