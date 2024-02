¿Cómo Saber si mi Tarjeta Mujeres con Bienestar Está Activa? Así Checas en la Página Oficial

Miles de beneficiarias del año 2024 recibieron su tarjeta Mujeres con Bienestar durante la penúltima semana de febrero; sin embargo, antes de realizar cualquier movimiento, deberás activar tu tarjeta. A continuación, te indicamos cómo verificar si tu tarjeta ya está activa a través de la página oficial.

El programa social, insignia de la administración de Delfina Gómez, otorga un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales a 650 mil beneficiarias, al menos durante todo el 2024. Este último pago se llevará a cabo del 26 al 28 de febrero de 2024, según lo anunció el delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos González Romero.

Confirmación Tarjeta Activa Mujeres con Bienestar

Una vez que hayas realizado el proceso de activación a través de la página oficial de Mujeres con Bienestar, te aparecerá el mensaje:

Tu tarjeta se activó correctamente

Para verificar que tu cuenta esté activa, podrás ingresar a la página con tu correo electrónico y contraseña, los cuales fueron solicitados previamente para realizar la activación.

También puedes ingresar a la app Mujeres con Bienestar de la misma forma, utilizando tu correo y contraseña. Es importante destacar que esta plataforma solo está disponible para usuarias con dispositivos Android.

Es de suma importancia mencionar que si no activas tu tarjeta Mujeres con Bienestar, no verás reflejado ningún depósito en tu cuenta. Si aún no la has activado, puedes consultar en este enlace las formas para hacerlo.

Si por alguna razón tuviste alguna dificultad en el proceso, aunque hayas seguido todos los pasos descritos por las autoridades, te recomendamos comunicarte a los números telefónicos de Mujeres con Bienestar al 55 9370 0924 para recibir asistencia de un asesor.

