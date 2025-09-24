Detienen a Integrantes del CJNG que Operaban en Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero y Toluca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a cuatro presuntos miembros de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaban en seis municipios mexiquenses: Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Tlalnepantla.

Los sujetos, considerados objetivos prioritarios en la estrategia de seguridad, fueron aprehendidos por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia y su posible relación con delitos de alto impacto en la zona.

Sujetos detenidos en Edomex

En un comunicado, la Fiscalía del Estado de México señaló que los detenidos fueron identificados como Edgar Guadalupe “N”, Ramón Alberto “N”, Neftaly “N” y José Luis “N”.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 14 de septiembre presuntamente despojaron de una motocicleta a una mujer en la calle Morelos, colonia La Libertad, en Nicolás Romero.

Los sujetos, explicó la dependencia, viajaban en dos motos y aprovecharon que la víctima detuvo su marcha para cerrarle el paso.

Entonces dos de ellos sacaron de sus pertenencias un arma de fuego, amenazaron a la mujer, la tiraron al piso, la despojaron de la unidad y le advirtieron con dañar a su familia en caso de que presentara una denunciara.

Orden de aprehensión

Al determina la participación de los sujetos en el hecho, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra.

La detención ocurrió el pasado 15 de septiembre en un operativo interinstitucional, en el cual se recuperaron tres vehículos de alta gama con reporte de robo, los cuales fueron sustraídos de un tráiler en el municipio de Melchor Ocampo y que serían transportados a Zirándaro, en Guerrero.

A los presuntos integrantes de la célula delictiva también les fue cumplimentada una orden de aprehensión por el robo con violencia de un vehículo el 12 de septiembre en la carretera libre a Amanalco de Becerra, en el municipio de Zinacantepec.

La Fiscalía agregó que se pudo determinar que los investigados pertenecen a una célula de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, y trabajarían para un supuesto jefe de plaza en Guerrero, identificado como Francisco “N”, alias El Chico.

Con información de N+.

spb