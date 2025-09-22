EUA Acusa a “El Tarjetas”, Miembro de Alto Rango del CJNG, por Fraude de Tiempos Compartidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este lunes 22 de septiembre de 2025 a un alto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de fraude electrónico, lavado de dinero y terrorismo por operar un amplio esquema de fraude en tiempos compartidos.

Se trata de Julio César Montero Pinzón, también conocido como "El Tarjetas", un alto miembro del CJNG, quien es señalado por su papel en la perpetración de un plan de fraude internacional dirigido a estadounidenses que poseen propiedades de tiempo compartido en México.

"El Tarjetas" fue acusado junto con su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón ​​de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

Además, Montero Pinzón fue acusado de conspiración para brindar apoyo material a una "organización terrorista extranjera y de brindar e intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera".

"Tanto Montero Pinzón como Arredondo Pinzón son ciudadanos mexicanos y no están bajo custodia estadounidense", subrayó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, "El Tarjetas" presuntamente defraudó a ciudadanos inocentes para fomentar el terrorismo contra el pueblo estadounidense. "El CJNG y otros cárteles están sobre aviso: ningún plan, complot o conspiración escapará al control de este Departamento de Justicia", añadió.

¿Cómo funcionaba el esquema de fraude de tiempo compartido?

Según las autoridades estadounidenses, el esquema de fraude de tiempo compartido perpetrado por el CJNG operaba desde varios centros de llamadas en México, donde los estafadores contactaban y solicitaban a los propietarios de tiempo compartido.

Desde aproximadamente 2012, Montero Pinzón participó en la creación y gestión de una red financiera para recibir y blanquear fondos obtenidos de las víctimas del esquema de fraude de tiempo compartido del CJNG.

Arredondo Pinzón trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG que supervisaba las operaciones de los centros de llamadas y la recepción y el blanqueamiento de los fondos de las víctimas.

