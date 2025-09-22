Balón de Oro 2025 En Vivo: Sigue el Minuto a Minuto de la Entrega Hoy 22 de Septiembre

La entrega del Balón de Oro celebra su 69° edición este 22 de septiembre para premiar a los mejores jugadores y jugadoras de fútbol del planeta, además de directores técnicos y equipos que destacaron en la última temporada.

Conoce todo sobre el evento que tiene lugar en el Théâtre du Châtelet de París, bajo la conducción de la periodista británica, Kate Scott y de Ruud Gullit, neerlandés reconocido con el galardón en 1987.

En vivo desde la capital francesa, te decimos todos los detalles de la ceremonia por el premio más prestigioso que un futbolista puede recibir a nivel individual y que se entrega desde 1956.

Minuto a minuto del Balón de Oro 2025

Liverpool FC se hace presente

La delegación del Liverpool llega a la alfombra roja. Encabezados por su capitán, Virgil van Dijk; Alisson, el guardameta, y el entrenador de los Reds, Arne Slot.

Se dan a conocer los primeros resultados de las votaciones del Balón de Oro masculino. Así quedaron:

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Désiré Doué

15. Viktor Gyökeres

16. Vinicius Jr. (el año pasado terminó segundo en las votaciones)

18. Scott McTominay

17. Robert Lewandowski

19. Joao Neves

20. Lautaro Martínez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise

Comienzan a llegar celebridades, futbolistas y entrenadores a la alfombra roja del Théâtre du Châtelet.

La revista France Football, que organiza la premiación, añadió las categorías de Trofeo Yashin femenino, Trofeo Gerd Müller femenino y Trofeo Kopa femenino.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

Nominadas al Balón de Oro femenino

Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (España, Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)

Klara Bühl (Alemania, Bayern)

Mariona Caldentey (España, Arsenal)

Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Australia, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)

Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)

Cristiana Girelli (Italia, Juventus)

Esther González (España, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Patri Guijarro (España, Barcelona)

Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)

Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)

Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)

Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal)

Marta (Brasil, Orlando Pride)

Clara Mateo (Francia, Paris FC)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (España, Barcelona)

Alexia Putellas (España, Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)

Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)

Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Nominados al Balón de Oro masculino

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Escocia, Napoli)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (España, Barcelona)

Raphinha (Brasil, Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

¿Qué premios se entregan en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

Trofeo Yashin femenino (a la mejor portera, temporada 2024/25)

Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

Trofeo al Club del Año masculino

Trofeo al Club del Año femenino

Premio Sócrates (premio humanitario)

Historias recomendadas: