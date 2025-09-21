PSG No Va a la Ceremonia del Balón de Oro 2025, Ousmane Dembélé Podría Perderse su Coronación

El próximo lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la 69° ceremonia del Balón de Oro en París, Francia. El evento organizado por la revista France Football galardonará a los mejores jugadores y jugadoras del mundo, pero uno de los grandes favoritos podría no asistir a la gala de premiación. Se trata del atacante del PSG, Ousmane Dembélé, quien tuvo una fantástica temporada con el cuadro parisino bajo el mando del estratega español, Luis Enrique.

Dembélé, de 28 años de edad, disputó 53 partidos durante la campaña 2024/25. El 'Mosquito' registró un total de 51 colaboraciones directas de gol, repartidas en 35 anotaciones y 16 asistencias, siendo una de las piezas clave del PSG. Además, conquistó los títulos de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Recopa de Francia y la UEFA Champions League, argumentos que lo convierten en uno de los máximos candidatos para llevarse el Balón de Oro.

Sin embargo, el exfutbolista del Barcelona corre riesgo de perderse la ceremonia de premiación, al igual que toda la comitiva del Paris Saint-Germain, la cual cuenta con múltiples nominados en diversas categorías.

¿Por qué el PSG no irá a la ceremonia del Balón de Oro 2025?

A diferencia de lo que ocurre con el Real Madrid, que desde el año pasado decidió no asistir a la gala del Balón de Oro como protesta en desacuerdo con los resultados de la votación, el PSG tiene otro motivo para no acudir al evento de este próximo 22 de septiembre.

PSG y Olympique Marsella debían enfrentarse como parte de la quinta jornada de la Ligue 1 el domingo 21 de septiembre. Sin embargo, las intensas lluvias que azotan la ciudad de Marsella han obligado a que el compromiso se posponga, quedando como nueva fecha el mismo día que la gala.

Por si esto fuera poco, el Clásico de Francia se disputará prácticamente en el mismo horario que la ceremonia del Balón de Oro 2025. Aún así, Dembélé sí podría asistir al Théâtre du Châtelet de París, pues actualmente se encuentra lesionado y no va a jugar el partido ante Marsella, por lo que existe la posibilidad de que él acuda a la gala aunque sin la presencia de sus compañeros.

