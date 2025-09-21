Isaac del Toro Hace Historia en el Mundial de Ciclismo 2025

Se corrió la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en Kigali, Ruanda. El trazado de la carrera en la que tuvo participación Isaac del Toro, fue de 40,6 kilómetros con 680 metros de desnivel acumulado, siendo una prueba sumamente exigente en la que el mexicano logró medirse de tú a tú ante los mejores del mundo.

El oriundo de Ensenada, Baja California, tuvo un gran arranque ya que, por momentos, marcó el mejor tiempo del Primer Intermedio, mismo que le fue arrebatado por los dos grandes favoritos de la competición: Tadej Pogačar y Remco Evenepoel.

Pese al enorme esfuerzo de Isaac del Toro, el ganador de la prueba fue el ciclista belga Remco Evenepoel, quien se coronó campeón del mundo llevándose la victoria con un tiempo de 49:46.03. Este fue su tercer título mundial en esta especialidad.

¿En qué lugar de la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2025 quedó Isaac del Toro?

De los 55 ciclistas inscritos en la carrera, Isaac del Toro finalizó en la quinta posición. Este es un enorme e histórico resultado para el ciclismo nacional ya que marcó la tercera mejor actuación para un latinoamericano y la mejor en la historia para un mexicano.

Del Toro terminó la prueba contrarreloj con un tiempo de 52:26.89, lo cual lo colocó momentáneamente en el segundo lugar a falta de que otros nueve ciclistas terminaran el recorrido. Sin embargo, la experiencia de los otros participantes, que son especialistas en este tipo de pruebas, terminó bajándolo del podio. Aún así, Isaac consiguió mantenerse en el Top 5.

Resultados de la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo

1. Remco Evenepoel - 49:46.03

2. Jay Vine - +1:14.80 (tiempo de distancia con respecto al líder)

3. Ilan Van Wilder - +2:36.07

4. Tadej Pogačar - +2:37.73

5. Isaac del Toro - +2:40.86

6. Andreas Leknessund - +2:57.27

7. Lucas Plapp - +3:03.34

8. Bruno Armirail - +3:06.07

9. Thymen Arensman - +3:39.68

10. Stefan Küng - +3:48.92

