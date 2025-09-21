Inicio Deportes ¿A Qué Hora es la Gala del Balón de Oro 2025 en México?

¿A Qué Hora es la Gala del Balón de Oro 2025 en México?

La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París

Este lunes 22 de septiembre se lleva a cabo la 69° ceremonia del Balón de Oro.

Este lunes 22 de septiembre se lleva a cabo la 69° ceremonia del Balón de Oro. Foto: Reuters

La gala del Balón de Oro 2025, que premiará este lunes 22 de septiembre a las y los mejores futbolistas del mundo durante la temporada 2024/25 y aquí te decimos a qué hora comenzará este gran evento en México.

El Balón de Oro es el premio más prestigioso que un futbolista puede recibir a nivel individual y se entrega desde 1956. La revista France Football, misma que organiza y entrega el galardón, también reconocerá a los máximos goleadores, a las y los entrenadores y a los clubes con mejor desempeño a lo largo del año futbolístico.

Esta será la 69° edición de la ceremonia de entrega y será conducida por el exfutbolista y ganador del premio en 1987, Ruud Gullit, junto con la periodista británica, Kate Scott.

¿A qué hora comienza la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia dará inicio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, con la alfombra roja por lo que se espera que la entrega de premios comience alrededor de las 12:00 horas, aproximadamente. Este evento se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

Nominadas al Balón de Oro femenino
  • Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
  • Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
  • Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
  • Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
  • Klara Bühl (Alemania, Bayern)
  • Mariona Caldentey (España, Arsenal)
  • Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
  • Steph Catley (Australia, Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City)
  • Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
  • Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
  • Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
  • Esther González (España, Gotham FC)
  • Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
  • Patri Guijarro (España, Barcelona)
  • Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
  • Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  • Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
  • Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal)
  • Marta (Brasil, Orlando Pride)
  • Clara Mateo (Francia, Paris FC)
  • Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
  • Clàudia Pina (España, Barcelona)
  • Alexia Putellas (España, Barcelona)
  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
  • Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
  • Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Nominados al Balón de Oro masculino
  • Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
  • Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
  • Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
  • Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
  • Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
  • Scott McTominay (Escocia, Napoli)
  • Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Michael Olise (Francia, Bayern)
  • Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
  • Pedri (España, Barcelona)
  • Raphinha (Brasil, Barcelona)
  • Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
  • Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
  • Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
  • Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
  • Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
  • Lamine Yamal (España, Barcelona)

¿Qué premios se entregan en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

  • Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
  • Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
  • Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
  • Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
  • Trofeo Yashin femenino (a la mejor portera, temporada 2024/25)
  • Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
  • Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • Trofeo al Club del Año masculino
  • Trofeo al Club del Año femenino
  • Premio Sócrates (premio humanitario)

Este año France Football añadió tres nuevas categorías a la ceremonia de premiación: Trofeo Yashin femenino, Trofeo Gerd Müller femenino y Trofeo Kopa femenino.

