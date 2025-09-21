¿A Qué Hora es la Gala del Balón de Oro 2025 en México?
N+
La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París
COMPARTE:
La gala del Balón de Oro 2025, que premiará este lunes 22 de septiembre a las y los mejores futbolistas del mundo durante la temporada 2024/25 y aquí te decimos a qué hora comenzará este gran evento en México.
El Balón de Oro es el premio más prestigioso que un futbolista puede recibir a nivel individual y se entrega desde 1956. La revista France Football, misma que organiza y entrega el galardón, también reconocerá a los máximos goleadores, a las y los entrenadores y a los clubes con mejor desempeño a lo largo del año futbolístico.
Esta será la 69° edición de la ceremonia de entrega y será conducida por el exfutbolista y ganador del premio en 1987, Ruud Gullit, junto con la periodista británica, Kate Scott.
¿A qué hora comienza la gala del Balón de Oro 2025?
La ceremonia dará inicio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, con la alfombra roja por lo que se espera que la entrega de premios comience alrededor de las 12:00 horas, aproximadamente. Este evento se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.
¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?
Nominadas al Balón de Oro femenino
- Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
- Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Klara Bühl (Alemania, Bayern)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Australia, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City)
- Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
- Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
- Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
- Esther González (España, Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
- Patri Guijarro (España, Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Clara Mateo (Francia, Paris FC)
- Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
- Clàudia Pina (España, Barcelona)
- Alexia Putellas (España, Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
- Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Nominados al Balón de Oro masculino
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
- Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (Escocia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Francia, Bayern)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, Barcelona)
- Raphinha (Brasil, Barcelona)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
- Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
¿Qué premios se entregan en la ceremonia del Balón de Oro 2025?
- Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
- Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
- Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
- Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
- Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
- Trofeo Yashin femenino (a la mejor portera, temporada 2024/25)
- Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
- Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- Trofeo al Club del Año masculino
- Trofeo al Club del Año femenino
- Premio Sócrates (premio humanitario)
Este año France Football añadió tres nuevas categorías a la ceremonia de premiación: Trofeo Yashin femenino, Trofeo Gerd Müller femenino y Trofeo Kopa femenino.
Noticias recomendadas:
-
Embajada de México en Perú Lanza Alerta a Mexicanos Ante Protestas en Lima
-
-
Reino Unido, Australia y Canadá Reconocen a Palestina como Estado
DB