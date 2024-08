Colonia Praderas de San Mateo: Pondrán Estación Sismológica por Estruendos en Zona de Naucalpan

Autoridades del Estado de México, Naucalpan y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordaron instalar una estación sismológica provisional en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) para determinar el origen de los recientes estruendos en la colonia Praderas de San Mateo.

Los especialistas consideran que el origen de los estruendos es natural, por lo que se descarta que sean causados por el supuesto uso de explosivos en obras cercanas.

A través de un comunicado, el municipio de Naucalpan indicó que Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN), del Instituto de Geofísica de la UNAM, ofreció instalar dicha estación de manera temporal, la cual contará con "telemetría y eso va a permitir que nuestras localizaciones y por lo tanto sus datos sean más precisos".

Podrían instalar sistema de alertamiento en Praderas de San Mateo

Por su parte, Moisés Minquini Matilde, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, informó que de manera conjunta con Protección Civil estatal continuarán con la conformación de brigadas comunitarias para que los vecinos estén preparados para saber qué hacer en caso de sismo, al tiempo que gestionan con el gobierno del Estado de México la posibilidad de instalar un sistema de alertamiento en Praderas de San Mateo.

El director general de Gobierno de Naucalpan, Sergio Mancilla Zayas, pidió a los vecinos estar al pendiente de la información oficial que proporcionen los gobiernes de Naucalpan, del Estado de México, así como los especialistas de la UNAM, ya que son los únicos autorizados para hablar del tema.

Geólogo desestima origen en falla de Acambay

Fernando Mancillas Becerra, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, aseguró que continuará la coordinación entre las instancias municipales y estatales, así como con la UNAM, para tratar de identificar las causas de los estruendos en Praderas de San Mateo.

Asimismo, el geólogo José María Chávez Aguirre, de la Unidad de Investigaciones Multidisciplinarias de la FES Acatlán, mencionó que la falla de Acambay se ubica a 80 kilómetros de Naucalpan y no existen registros recientes de desplazamientos en ella, por lo que "me atrevería a decir que la dejemos en paz" y habría que centrarse en el análisis de fallas geológicas más cercanas al municipio, lo que "no quiere decir que esa sea la causa".

Finalmente, Carlos Arce León, especialista en estructuras, vulcanismo y sismología de la FES Acatlán, precisó que se trabaja en dos ámbitos, el primero de ellos la parte de la investigación, que "lleva su tiempo" y es necesario efectuar estudios, así como el de la prevención y valoración de la vulnerabilidad en Praderas de San Mateo, para tratar de disminuir al máximo posibles afectaciones a la población.

El pasado 13 de agosto, los vecinos de Praderas de San Mateo reportaron escuchar sonidos extraños, similares a explosiones en dicha zona.

El gobierno de Naucalpan dio a conocer que personal de Protección Civil y Bomberos realizaron vuelos con un dron sobre Praderas de San Mateo para detectar signos de desplazamientos de tierra a nivel superficial.

