Incendio en Ecatepec: Suspenden Fábrica de Colchones y Cierran Otra Aledaña por Potencial Riesgo

Autoridades municipales de Ecatepec y la Fiscalía de Justicia del Estado de México suspenderán la fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González que ayer fue consumida por un incendio que duró más de siete horas debido al riesgo que representa para la población aledaña.

De forma paralela, luego de una denuncia ciudadana, las autoridades locales suspendieron otra empresa dedicada a la fabricación de colchones en la misma colonia, la cual carecía de medidas mínimas de seguridad para laborar y suponía un peligro.

Revisarán más de 40 casas para descartar daños

En tanto, tras los hechos de ayer, personal de Protección Civil de Ecatepec revisará unas 45 casas de la zona para realizar la valoración de riesgos y emitir un dictamen al respecto debido a las altas temperaturas a que estuvieron expuestas.

Al respecto, Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, informó que cuatro familias no han podido regresar a sus hogares, toda vez que sus viviendas se localizan junto a la fábrica consumida por el fuego.

Por su parte, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, visitó anoche la zona afectada por el incendio de la fábrica clandestina de colchones y se comprometió con los vecinos a efectuar los trabajos necesarios para que regresen sin riesgos a sus hogares.

¿Cómo van las labores de limpieza?

En el lugar de incendio, trabajadores de Servicios Públicos y del organismo de agua Sapase, entre otras áreas, continúan con labores de limpieza en calles aledañas al edificio incendiado, donde la combinación del agua con productos químicos formó una pasta resbaladiza.

