Incendio Hoy en Naucalpan, Edomex: Reportan Fuego en Pastizal en Colonia Minas Coyote

El C5 del Estado de México advirtió sobre un incendio en en la colonia Minas Coyote, en Naucalpan, Estado de México. Las cámaras del centro de apoyo captaron una fuerte humareda en el cerro ubicado a espaldas de la autopista México-Toluca, en el extremo surponiente del municipio mexiquense.

En las imágenes compartidas por el C5 del Estado de México se aprecia cómo el fuego consume un pastizal, cerca de la caseta de Chamapa. El incendio habría sido ubicado en el cruce de la calle Tejocote y la avenida De Los Pinos.

Autoridades señalaron que unidades de emergencia ya se desplazan al sitio para brindar el apoyo y controlar el incendio. Se ha recomendado a los automovilistas que eviten la zona.