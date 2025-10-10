Jauría Ataca a Familia al Interior de Escuela en Huehuetoca, Edomex; Hay Un Muerto

Una adulta mayor murió luego de que su familia fuera atacada por una jauría al interior de una escuela ubicada en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Xalpan del municipio de Huehuetoca, Estado de México; así ocurrió la agresión.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por este ataque fueron detenidas dos personas identificadas como Verónica “N” y Víctor Alberto “N”, directora del plantel y el conserje, respectivamente, por su presunta participación en el delito de homicidio culposo.

Son investigados por el ataque de una jauría en donde una mujer falleció y dos menores de edad resultaron lesionados al interior de un plantel educativo ubicado en el municipio de Huehuetoca

¿Cómo ocurrió el ataque de la jauría en la escuela de Huehuetoca?

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron el 9 de octubre, cuando la adulta mayor acudió con sus nietos a la escuela, con la finalidad de realizar las labores de limpieza que les solicitan a los padres de familia antes del ingreso de los alumnos.

Sin embargo, la mujer fue atacada por 13 perros, quienes le ocasionaron heridas en diversas partes del cuerpo, las cuales derivaron en su fallecimiento. Luego, la jauría agredió a los menores, quienes terminaron con mordeduras y rasguños en varias partes de sus cuerpos.

Por lo que fueron trasladados a las instalaciones del DIF en Huehuetoca para su atención médica

Después de ser evaluados, ambos niños fueron certificados con lesiones primeras y actualmente están bajo el cuidado de su mamá.

¿Qué hacía la jauría al interior de la escuela?

La FGJEM indicó que los más de 10 perros se encontraban al interior del plantel educativo, previa autorización de Verónica “N” y estaban bajo el cuidado de Víctor Alberto “N”, conserje de dicha institución. Los animales quedaron bajo resguardo del Centro de Adopción y Bienestar Animal de Huehuetoca.

En tanto, los detenidos fueron enviados al Centro de Prevención y Reinserción Social de Cuautitlán en espera de que la Autoridad Judicial determine su situación jurídica.

