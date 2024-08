Lluvias Empeoran Drama por Inundaciones en Chalco, Estado de México

Las recientes lluvias han agravado las inundaciones en Chalco, Estado de México. Ya no sólo calles de la colonia Culturas de México permanecen inundadas, también, se inundaron calles y casas de la colonia Jacalones 2.

Raquel Rodríguez, habitante Jacalones:

Nosotros que tenemos los mismos días que Culturas, tenemos 17 días con hoy, y vea no hay apoyo, no hay nada, nosotros estamos igual o peor

La madrugada del domingo, la lluvia provocó que las aguas negras que permanecían anegadas en las calles ingresaran a los domicilios de la Colonia Jacalones 2.

Raquel Rodríguez, habitante Jacalones 2:

Vea, ya se está metiendo el agua porque se está filtrando también de aquel lado y vea, la tengo que tener así, porque de por sí, ella no camina, usa silla de ruedas y vea en qué situación estamos, ella tiene artritis y con esta humedad, imagínese

María Bertha Sánchez, habitante Jacalones 2:

Mal, porque me paro y como uso estos huaraches de hule se resbalan

Desde las azoteas y balcones, vecinos de Jacalones y Culturas de México urgen alimentos y medicamentos.

Alicia Castulo, habitante Jacalones:

Que vengan a ayudarnos a sacar el agua, alimentos, ahora sí que no contamos con el apoyo de nadie

Son decenas de viviendas las que se inundaron esta madrugada en Jacalones, y en las que ya estaban inundadas la situación empeoró.

Janeth Salazar, habitante Jacalones:

Nos han olvidado un buen, todo el foco de atención es Culturas y aquí a nosotros no nos han dado nada de apoyo

Protección Civil estatal señaló que, si bien continúan retirando el tapón de basura del Colector Solidaridad, el avance aún no es significativo por las lluvias.

Adrian Hernández, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo Edomex:

Logramos brincar hasta ahorita, parece que nos va funcionando, pero es poca, poca el agua que estamos sacando… ¿No hay una fecha para cuando esto podría quedar?... No. No es un tema de que no queramos resolver el problema, es un tema de que si se nos ha complicado por el tema de la lluvia