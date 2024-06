Enemigos Incendiarios: Cada 2 Horas un Incendio Forestal es Provocado en México

El fuego parece que comienza a ceder, pero de pronto el viento cambia de dirección y les echa a perder el trabajo a los brigadistas contra incendios. A medio kilómetro, desde las alturas de una ladera, Horacio Chavira observa cómo las llamas de cerca de 20 metros de altura avanzan y queman todo a su paso. Abajo sus compañeros intentan cortarle el paso, quitando el combustible que pueda consumirse y con una motosierra va cortando alguno troncos.

Imposible. El fuego es incontenible. Deciden correr y arrojan su herramienta para refugiarse en un área que ya ha sido consumida por las llamas y es segura. La escena es una de las innumerables historias que le han ocurrido a Chavira, esa es de hace menos de dos años, en la localidad de Los Laureles, en Tlayacapan, Morelos.

“El avance del fuego cuando hay condiciones muy complicadas es muy rápido. A veces ni siquiera le ganas corriendo”, cuenta el líder de la Brigada Comunal de Combate de Incendios Forestales Tlalcoyotes, de la alcaldía Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México.

Video: Muerte de Miles de Animales en Incendios Forestales Provocan Crisis Ambiental

Desde hace más de dos décadas Chavira, un tipo de alrededor de 45 años de edad, ha vivido infinidad de incendios. Y de algo está seguro: la mayoría son provocados. “En la zona forestal donde nos movemos, que es Milpa Alta, las zonas aledañas del Estado de México y de Morelos, puedo decir que el 99% de los incendios son producto de la actividad humana”, platica.

Pero lo que cuenta no sólo ocurre en estos territorios. A nivel nacional un incendio se provocó cada 2.4 horas por causas relacionadas con actividades agrícolas e ilícitas entre 2015 y 2023, muestran los datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) obtenidos por N+. Sus finalidades son el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y construir desarrollos inmobiliarios. Algunos otros son por tala ilegal, cacería y vandalismo.

Te recomendamos: Así se ve Desde Satélites el Humo de los Incendios Forestales en México

Los incendios provocados son principalmente para el cambio de uso de suelo, explica Arturo Aguirre, especialista en desarrollo forestal y coordinador de Mef Bosques.

Lo que antes eran bosques o matorrales, ahora están llenos de fraccionamientos. La gente está subiendo a las laderas, los montes y están ocupando áreas que eran boscosas, (pero) para poder quitar todo eso el uso del fuego es mucho más fácil que primero meter maquinaria, porque es más caro.

Gonzalo Chapela, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), lo ejemplifica con lo ocurrido en los incendios forestales en el Área Natural Protegida (ANP) del bosque La Primavera, en Jalisco, donde se han construido desarrollos inmobiliarios. A esto agrega que otros siniestros provocados son para generar cultivos agrícolas de alto rendimiento (económico), como de berries, aguacates, soya, palma africana.

Video: Brigadistas Combaten Dos Incendios Forestales en la Selva Lacandona

“Al principio de este sexenio se hablaba de que mucha gente que estaba entrando en el programa Sembrando Vida (impulsado por el gobierno de la 4T), para obtener superficie mínima (de terreno), pues prefería quemar parte de su bosque o de su selva para tener el acceso al programa”, recuerda Arturo Aguirre. En la actualidad hay otro tipo de cultivos como la soya, que se está sembrando sobre todo en la península de Yucatán por grupos menonitas: “Han usado el fuego para librarse de una buena parte de selva y poder tener áreas de cultivo”.

En el sureste mexicano, en Quintana Roo, los incendios se han provocado para la construcción de desarrollos turísticos, asegura Alfredo Melgar, abogado ambientalista que prefiere no revelar su nombre real. En tanto, en las zonas de Michoacán y Sinaloa el cambio de uso de suelo para actividades ilicitas, dice, se da por parte de los grupos criminales.

El brigadista de Milpa Alta resalta que en las áreas donde labora se realiza la quema de pastos para la ganadería y otras son por cacería.

Mucha gente prende fuego a los pastos o a las hierbas para poder ir asustando y encapsulando a las presas, ya sea el venado o al gato montés principalmente.

Te recomendamos: Quemas Agrícolas No Controladas Provocan un Tercio de los Incendios Forestales en México

Al respecto Christoph Negger, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, detalla que la causa por cacería “es muy particular del sur de los estados de Oaxaca, Chiapas y de la península de Yucatán (...) los cazadores no tienen la intención de causar un incendio, sólo un fuego pequeño para que salgan los animales, pero muchas veces no tienen cuidado y se sale de control”.

En estos nueve últimos años la Conafor registró 62 mil 441 incendios forestales en todo el país, en los que 31 mil 976 fueron provocados para el cambio de uso de suelo, por cazadores, litigios, rencillas, tala ilegal, vandalismo, la quema de cañaveral, quema para desmontar y quema para preparación de siembra.

Los impactos a la biodiversidad de los bosques, selvas, matorrales y vegetación halófila hidrófila (relacionadas con el medio acuático) van desde mínimos, moderados a severos.

Golpe al medio ambiente

Uno de los impactos al medio ambiente que se ha dado a través de estos incendios forestales provocados para el cambio de uso de suelo es preocupante, a pesar de que el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que no se podrá otorgar su autorización donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años.

Sin embargo, está ley de nada ha servido.

“Normalmente es para cambio de uso de suelo, ya, inmediatamente, porque en 20 años se puede regenerar bastante el ecosistema. El problema es que no se aplica. Y no es tanto que se podría decir que es tal instancia o tal político, tal persona que no la aplica, sino que no hay un mecanismo”, explica Cristoph Negger.

Esto se debe a que, dice, no está definido quién es el responsable.

No hay un una base de datos de terrenos incendiados donde no se puede hacer un cambio de uso de suelo. Cuando le llega a Semarnat o algún ayuntamiento una solicitud de cambio de uso de suelo, y ellos no tienen de dónde sacar que este terreno no se puede utilizar porque ahí hubo un incendio.

Video: Aumentarán Vigilancia en el Sur de Sonora por Incendios Forestales

Gonzalo Chapela es enfático al respecto: Esa ley está mal redactada, a la carrera del Partido Verde hace como diez años. Tiene varios problemas, está diciendo de manera implícita que dentro de 20 años ya puedes cambiar de uso de suelo.

Tú quemas y te autorizan a cambiar el uso de suelo.

Otro de los problemas es que existe un adelgazamiento presupuestal y de personal por parte del gobierno. “No hay inspectores suficientes. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en su etapa más débil de la historia. Las procuradurías estatales no tienen capacidad de estar revisando, imponer sanciones, castigar responsables y vivimos en un país de altísima impunidad en todo, y en lo ambiental, mucho más”, lamenta Arturo Aguirre.

A esto se suma que la ciudadanía tiene miedo de denunciar ante las autoridades cuando conocen casos de la provocación de estos siniestros, porque en ocasiones están coludidas.

Disminución de presupuestos

La disminución del presupuesto de la Conafor también ha contribuido a esta problemática de los incendios forestales en México.

Un análisis hecho por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) detalla que en 2015 la Comisión Forestal tuvo un presupuesto de 7 mil 743 millones de pesos, luego los siguientes años se desplomó: 3 mil 813, en 2017; 2 mil 765, en 2019 hasta llegar a 2 mil 939 en 2023 y 2 mil 672 mdp en este 2024.

“En 2015 el presupuesto de la Conafor tuvo su pico superior. De ahí bajó con (el expresidente) Enrique Peña Nieto y siguió bajando casi un 30% más”, subraya Gonzalo Chapela. “En el caso de Conafor les recortaron el presupuesto que venía manejando. Y obviamente eso impactó ya sea en el número de personal, en combustible para poder acudir a los incendios, equipamiento”, lamenta el brigadista Horacio Chavira.

Arturo Aguirre puntualiza que en la actualidad las instituciones en general están muy limitadas.

Antes había importantes recursos para brigadas (...) Desapareció el Fonden (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales), que era un instrumento que se usaba mucho y se usaba muy bien. Si teníamos algún problema en dos días teníamos recursos para contratar más gente; contratar aviones y helicópteros que pudieran rápidamente atender el tema. Hoy se está dejando de hacer y los incendios avanzan más rápido.

Historias recomendadas: