Así se ve Desde Satélites el Humo de los Incendios Forestales en México

Satélites de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) captaron imágenes del humo generado por los incendios forestales que afectan a México, desde la Península de Yucatán hasta Jalisco.

La fotografía muestra a México y el norte de Centroamérica con una neblina de humo, informó en su cuenta de X el Sistema Conjunto de Satélites Polares, colaboración de la NOAA y la NASA.

Indicó también que la imagen incluye datos de los incendios representados por puntos amarillos y naranja oscuro, que indican áreas de quema estacional con intensidad moderada, y puntos rojo oscuro para las concentraciones más altas.

The highest concentrations of smoke aerosols from seasonal burning in Southern Mexico & Central America are dark red in this #VIIRS Aerosol Optical Depth (AOD) image from May 9, 2024, derived from #NOAA20 & #NOAA21 satellites. #AQAW



