Disturbios Durante Protesta del 2 de Octubre en Toluca; Vandalizan Negocios y Queman Patrulla

La tarde de este jueves 2 de octubre 2025, durante la marcha por el aniversario de la matanza del 68, un grupo de personas con el rostro cubierto realizó una serie de actos vandálicos en el centro de Toluca.

Los manifestantes salieron de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México y finalizó frente al parque Simón Bolívar, junto a la Casa del Estudiante.

Sin embargo, durante su paso se produjeron destrozos en un Starbucks, un banco, pintas en edificios, y la quema de una patrulla de la policía municipal en las calles de Gómez Farías y Rayón. Además hubo un enfrentamiento entre policías y manifestantes cerca de los Portales de Toluca, en donde rociaron pintura y lanzaron todo tipo de objetos a los agentes.

Debido a la marcha, se cerró la circulación en la esquina de Benito Juárez con Miguel Hidalgo, en el centro de Toluca, en donde se encapsuló a los manifestantes.

En tanto, tras lo ocurrido, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno indicó que los actos registrados hoy no representan a la ciudadanía, y que se trató de un reducido grupo de personas.

Presentando actos de provocación en el gobierno, y no lo vamos a permitir. He pedido mesura... No vamos a responder a la agresión

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que abrió una investigación de oficio después de los hechos de este 2 de octubre en el centro de Toluca.

