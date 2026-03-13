Microbús Se Calcina en Nezahualcóyotl, Edomex; ¿Qué Pasó con la Unidad?

Un microbús quedó completamente calcinado tras un flamazo ocurrido en un tanque de gas. El vehículo circulaba por la avenida Taxímetros, en Nezahualcóyotl, cuando fue envuelto por las llamas.

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Microbús se incendia en colonia Ciudad del Lago; hay dos heridos

Los hechos ocurrieron en la colonia Ciudad del Lago. La unidad de transporte público había pasado avenida Central y circulaba sobre Taxímetros cuando se produjo un flamazo. Hubo dos lesionados.

VIDEO: Momento Exacto que Microbús se Incendia en Nezahualcóyotl; Así Quedó Totalmente Calcinado

El fuego, que se originó en un tanque de gas, consumió rápidamente el microbús. El incendio no dejó intoxicados por el humo, pero sí lesionó a dos personas, que resultaron con quemaduras y que fueron trasladadas para recibir atención médica.

Incendio consume microbús en avenida Taxímetros, en Nezahualcóyotl. Foto: N+

En redes sociales circularon videos donde se aprecia cómo la unidad de transporte público quedó envuelto por el fuego a mitad de la avenida. A pesar de la intensidad del incendio, las llamas tampoco se propagaron hacia viviendas o vehículos cercanos.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl sofocó el fuego, mientras autoridades cerraban la circulación sobre la avenida Taxímetros para permitir sus labores.

Unidad de microbús quedó calcinada en avenida Taxímetros. Foto: N+

Los bomberos retiraron el tanque de gas de la unidad para evitar posibles incidentes. En la zona aún se encuentran elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil.

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