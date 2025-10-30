Operativo Caudal en el Edomex: Viviendas, Hospitales y Cárceles en Ecatepec Se Quedan Sin Agua

El gobierno del Estado de México asegura que mantiene un diálogo con autoridades municipales, federales y operadores de pipas para reducir las afectaciones a la ciudadanía tras la aplicación del Operativo Caudal.

En Ecatepec, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en negocios de purificación y embotellamiento de agua -solo por detrás de la alcaldía Iztapalapa-, padecen el desabasto en colonias populares, hospitales y hasta cárceles.

Desde la semana pasada, las pipas de agua no llegan al penal de Chiconautla en ese municipio. Este miércoles, integrantes del Colectivo Nacional de Presos Inocentes llegaron a donar garrafones de agua purificada.

Noticia relacionada: Por Falta de Agua Habitantes en Edomex Compran el Líquido a los Llamados 'Aguachicoleros'

Desde que inició el Operativo Caudal y se clausuraron casi 200 tomas irregulares en el Estado de México, no han suministrado agua a este reclusorio.

La Secretaría de Seguridad estatal admitió una disminución del suministro de agua en los reclusorios e informó que realiza un monitoreo permanente para evitar desabasto.

En la presidencia municipal de Ecatepec indican que la red de suministro dentro del penal no se ha reparado en años.

Video: Hogares, Hospitales y Cárceles Padecen Desabasto de Agua Tras Operativo Caudal, en el Edomex

Desabasto en hospitales y viviendas

El hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México en Ecatepec está conectado a la red de suministro regular, pero el abasto se hacía a través de pipas de huachicol hídrico, controladas por grupos criminales y sindicales.

Las pipas también surtían hospitales privados como la Clínica Care, donde pacientes se manifestaron el fin de semana y lograron que los conectaran a la red municipal de agua potable.

Noticia relacionada: Reportan Compras de Pánico y Desabasto de Agua en Purificadoras de Edomex por Cierre de Pozos

En la colonia Ciudad Cuauhtémoc, donde el suministro por la red es intermitente, la distribución de agua se hacía por pipas con líquido extraído de pozos irregulares.

Óscar Guillermo y otros vecinos localizaron una purificadora para llenar sus garrafones. A cinco cuadras a la redonda, hay dos establecimientos que cerraron por falta de agua.

El municipio de Ecatepec asegura que está dando opciones a las empresas para conectarse a la red municipal de agua y que buscan opciones para los habitantes afectados.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM