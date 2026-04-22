Así, la Reapertura de Teotihuacán: ¿Qué Cambió luego de Balacera en Pirámide de la Luna?

Este miércoles, 22 de abril de 2026, la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex), fue reabierta al público, luego de la balacera en la pirámide de la Luna que dejó dos muertos y 13 lesionados.

Desde muy temprano inició la llegada de turistas, nacionales y extranjeros, luego de que ayer se anunció que hoy reabriría la zona arqueológica.

Luego de varias horas de retraso inició el ingreso de turistas, cerca del mediodía, quienes pasaron por un pequeño filtro de seguridad, sin embargo, la pirámide de la Luna permanecía acordonada.

Luego de varios minutos, se permitió el ascenso y descenso de la pirámide de la Luna, donde ocurrió el tiroteo. Es así que poco a poco comienza a regresar la normalidad en Teotihuacán.

Video: Reabren Teotihuacán; Así es el Filtro de Seguridad tras Balacera en la Pirámide de la Luna

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Cambios en la seguridad, en Teotihuacán

Por ahora, hay presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) y los turistas pasan por pequeños filtros de seguridad en los cinco accesos principales de la zona arqueológica de Teotihuacán, donde les revisan bolsas y mochilas.

Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguraron que en una semana se colocaran arcos detectores de metales en esta y otras zonas arqueológicas.

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Con información de N+

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