Así, la Reapertura de Teotihuacán: ¿Qué Cambió luego de Balacera en Pirámide de la Luna?
N+
Esto fue lo que cambió en la zona arqueológica de Teotihuacán durante la reapertura hoy, 22 de abril de 2026
Omar Vázquez, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dio detalles sobre los operativos de seguridad y filtros que desplegarán en los accesos a Teotihuacán
COMPARTE:
Este miércoles, 22 de abril de 2026, la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex), fue reabierta al público, luego de la balacera en la pirámide de la Luna que dejó dos muertos y 13 lesionados.
Desde muy temprano inició la llegada de turistas, nacionales y extranjeros, luego de que ayer se anunció que hoy reabriría la zona arqueológica.
Luego de varias horas de retraso inició el ingreso de turistas, cerca del mediodía, quienes pasaron por un pequeño filtro de seguridad, sin embargo, la pirámide de la Luna permanecía acordonada.
Luego de varios minutos, se permitió el ascenso y descenso de la pirámide de la Luna, donde ocurrió el tiroteo. Es así que poco a poco comienza a regresar la normalidad en Teotihuacán.
Noticia relacionada: ¿Cuál es el Estado de Salud de Heridos por Balacera en Teotihuacán? Reportan Grave a Una Persona
Cambios en la seguridad, en Teotihuacán
Por ahora, hay presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) y los turistas pasan por pequeños filtros de seguridad en los cinco accesos principales de la zona arqueológica de Teotihuacán, donde les revisan bolsas y mochilas.
Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguraron que en una semana se colocaran arcos detectores de metales en esta y otras zonas arqueológicas.
Historias recomendadas:
-
Marina Decomisa Vacunas Falsas contra VPH, Sarampión y Dosis de Clonazepam, en Huixquilucan.
-
¿Por Qué Hace Frío en Primavera 2026? Explicación por Bajas Temperaturas en México.
-
¿Cuánto Falta para la Temporada de Huracanes 2026 en México?
Con información de N+
Rar