Rescatan a Adolescente Desaparecida en Edomex, La Ocultaban en una Bocina

Yareth Alexandra, adolescente de 17 años, reportada como desaparecida desde el pasado 28 de noviembre fue localizada con vida en Temascalapa, Estado de México, donde tres sujetos la mantenían secuestrada y oculta dentro de una bocina.

La joven, vecina del municipio de Ecatepec, fue vista por última vez tras asistir al CONALEP Tecámac, plantel donde cursa sus estudios. Un día después de su desaparición se emitió un boletín de búsqueda con Alerta Amber, lo que permitió activar de inmediato los protocolos correspondientes por parte de la Célula de Búsqueda de Ecatepec, que mantuvo contacto permanente con los familiares y estrecha coordinación con la Fiscalía mexiquense.

Estos son los tres sujetos detenidos en el operativo y quienes presuntamente tenían retenida a la menor. Foto: Fiscalía del Estado de México.

Derivado de diversas labores de investigación e inteligencia, las autoridades obtuvieron información que condujo a un cateo en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en el municipio de Temascalapa. El operativo fue encabezado por agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

En una bocina

En el despliegue participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales y de la Célula de Búsqueda de Personas de la policía de Ecatepec, así como integrantes de la Fuerza de Tarea Marina, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y áreas de inteligencia de la policía estatal.

Al ejecutar la orden de cateo número 000077/2025, las autoridades localizaron a la adolescente en el interior del inmueble, donde se encontraba privada de su libertad. De acuerdo con las investigaciones, tres sujetos —uno de ellos conocido de la menor— la mantenían oculta dentro de una bocina y estaban en posesión de estupefacientes.

Aparece en Tamaulipas Menor Desaparecida en Nuevo León Presuntamente por Chatear en Videojuego

Como resultado del operativo fueron detenidos Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”, quienes fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec y puestos a disposición de la autoridad judicial por el delito de privación de la libertad.

La menor fue presentada ante el Ministerio Público, donde la atendió personal de la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec.

Historias recomendadas:

Mujeres Cuidan Aplicación de Recursos en Comunidades Originarias, Destaca Sheinbaum en Chihuahua

Reportan Tirador Activo en Universidad de Brown en Rhode Island