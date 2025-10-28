Trabajadores Perforan Ducto y Ocasionan Fuga de Gas en Ecatepec, Edomex

Este martes 28 de octubre de 2025, se registró una intensa movilización de servicios de emergencia por una fuga de gas en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron en el cruce de José Ramón Albarrán y la 3ra Cerrada de Esfuerzo Nacional, en la Colonia Industrial Esfuerzo Nacional, detalló la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec en una nota informativa.

En dicho punto se registró una fuga de gas en un ducto principal, el cual fue perforado al realizar trabajos, indicó la dependencia municipal.

Movilización de servicios de emergencia

Ante la denuncia ciudadana sobre la fuga de gas, bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil se trasladó al lugar para iniciar las labores y evitar algún punto de ignición que pusiera en riesgo a la población.

Al sitio también acudieron policías de Ecatepec, quienes realizaron cortes a la circulación en la colonia, desde la calle José Ramón Albarrán.

De acuerdo con la información, trabajadores se encontraban reparando la calle Plomo que estaba en malas condiciones, cuando rompieron una tubería.

Hasta el momento no se reportan personas intoxicadas por estos hechos. La movilización se registró desde las 10:00 horas aproximadamente y seguían hasta las 12:30 horas.

Apoyo en acordonamiento

En el lugar, personal de seguridad de esa zona industrial de Ecatepec también brindaron apoyo en el acordonamiento, así como brindando herramientas al personal municipal para la rápida reparación de la tubería.

Las autoridades además descartaron peligro para la zona habitacional aledaña.

