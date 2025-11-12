Conductores de Transporte Público Aprenderán Primeros Auxilios en Edomex, ¿En Qué Municipios?

Los conductores de transporte público del Edomex, ahora se prepararán para poder brindar primeros auxilios en caso de ser necesario durante su trayecto; así lo harán.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV Edomex), informó que el objetivo de este plan es que los operadores puedan ofrecer un mejor servicio de transporte para los mexiquenses.

Se proyecta capacitar a más de 40 mil operadores

Además de los primeros auxilios, las autoridades adelantaron que los choferes tomarán diversos cursos de preparación, tales como:

Desarrollo Humano

Seguridad Vial

Mecánica Básica

Marco Normativo

Prevención de la violencia de género

Además, indicaron que se entregará un certificado avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que puedan comprobar sus conocimientos en las áreas mencionadas.

¿En qué municipios habrá cursos a choferes de transporte público?

La SEMOV indicó que dicha capacitación estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

En los municipios donde los conductores podrán tomar los cursos son:

Atizapán

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Tequixquiac

Toluca

Valle de Bravo

¿Eres transportista y quieres participar en esta capacitación?

Ojo, porque las capacitaciones iniciarán en enero de 2026, por lo que tendrán que estar atentos a la convocatoria. Tendrán un costo simbólico de 340 pesos.

Desde el pasado 15 de octubre los usuarios padecen el aumento a la tarifa del transporte público en el Estado de México. El incremento supone el compromiso de los conductores y representantes de ruta para mejorar el servicio y arreglo de unidades.

La tarifa del transporte público aumentó 17%, es decir, pasó de 12 a 14 pesos en los primeros 5 kilómetros de recorrido y 25 centavos más por cada kilómetro adicional.

Este aumento afecta a más de 750 mil personas que diariamente llegan a trabajar, estudiar o realizar actividades en la Ciudad de México (CDMX).

