12 de Octubre: ¿Qué se Celebra en México y Hay Clases? Esto Dice la SEP

Con la llegada del mes de octubre y la cercanía del Día de Muertos surge la pregunta sobre si suspenden las clases el próximo 12 por el Día de la Nación Pluricultural (Día de la Raza); aquí en N+ te decimos.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 12 de octubre está marcado como un día normal de actividades y tampoco es feriado; de esta forma, los estudiantes de nivel básico en el país tienen clases habituales, aunque en este año cae en sábado, y este sector educativo no acude a la escuela.

El único día de descanso para estudiantes de educación básica este año es el viernes 31 de octubre, día de Consejo Técnico Escolar (CTE). Recordemos que cada 12 de octubre se establece como el Día de la Nación Pluricultural, antes conocido como el Día de la Raza; sin embargo, no está establecido como feriado en el calendario escolar.

¿Se trabaja normal el 12 de octubre? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

La Ley Federal del Trabajo establece que el 12 de octubre de 2025 no es considerado un día de descanso obligatorio; los trabajadores en México tienen que presentarse a laborar de forma habitual.

¿Cuándo no hay clases en octubre de 2025?

Las clases se suspenderán en octubre el viernes 31, porque se realizará el Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Qué días de descanso obligatorio quedan en el calendario de la SEP?

Para los últimos meses que quedan en 2025, por la conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana) y el 25 de diciembre, aunque los estudiantes de nivel básico estarán de vacaciones de invierno.

