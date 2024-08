Altas temperaturas en Chihuahua

Las temperaturas de más de 40 grados a la sombra activaron la alerta amarilla en el estado de Chihuahua, principalmente en algunos municipios de la región norte. Ciudad Juárez registró 41 grados, mientras que municipios como Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Ojinaga y Manuel Benavides, reportaron temperaturas de 40 grados centígrados a la sombra.

Idelfonso Díaz, de Protección Civil de Chihuahua, señaló que se mantendrán las altas temperaturas, sobre todo porque no hay tanta humedad en los siguientes días, “hacia el martes hay un refrescamiento, pero de nuevo en el resto de la semana, seguimos con temperaturas altas”.

“Pues viene más calor imagínese, con bloqueador, es que hay que cuidarnos, con lentes, gorras”, dice Norma Hernández.

Don Ramón Olguín, a sus 85 años de edad, recorre las calles del centro histórico de Ciudad Juárez, vendiendo paletas heladas y debe soportar el dolor en los pies, las altas temperaturas y el cansancio de caminar.

Sí me duele porque están delgaditos y se calienta la suela, hay veces que se me ampollan por el calor. Vengo llegando a mi casa a las nueve, diez de la noche y salgo a las ocho de la mañana de trabajar, hay días que sí me la veo apretada.