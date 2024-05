Salones se Vuelven Insoportables por el Calor: Alumnos Toman Clases Bajo Árboles

Desde hace casi tres años, niños de una primaria en Zacatepec, Morelos, toman clases en carpas, debajo de árboles o de plano en el suelo. En este municipio el calor alcanza hasta 42 grados centígrados durante mayo. A las 10:30 de la mañana del 8 de mayo de 2024, el termómetro marcaba 34 grados, a la 1:00 de la tarde, 39.

La primaria Niños Héroes sufrió afectaciones menores en el sismo de 2017, pero otro movimiento telúrico, en septiembre de 2021, de 7.1 grados, dejó inutilizables varios salones y la dirección del plantel, informó Rutilio Ayala Rodríguez, director de primaria.

Me dictaminan que esas cinco aulas están dañadas y que ya no pueden ser usadas para la enseñanza y que es un peligro para los alumnos; no se pueden usar.