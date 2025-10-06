Fue encontrada con vida la modelo y creadora de contenido Ana Daniela Mosqueda González, que había sido reportada desaparecida con su novio desde el domingo 21 de septiembre de 2025.

¿Cómo desapareció Ana Mosqueda?

Lo último que se sabía de Ana Mosqueda es que llegó a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y mencionó que iría a comer alrededor de las 17:20 horas; viajó en una Mazda blanco 2019 con placas del Estado de México y estaba acompañada de su novio.

Ana Daniela Mosqueda fue hallada con vida luego de casi dos semanas de búsqueda. Esta información se dio a conocer porque la propia Ana publicó un mensaje en sus redes sociales para confirmar que ya se encontraba con su familia.

Por varios días, la familia de la joven solicitó apoyo en redes sociales para encontrarla, y sus imágenes fueron compartidas ampliamente y el caso se volvió viral en Tamaulipas y otras partes de México. El sábado 4 de octubre de 2025, Ana Mosqueda reapareció y escribió un mensaje:

Muchas gracias a todas las personas que se preocuparon por mí y apoyaron a mi hermana. Gracias a Dios me encuentro bien con mi familia. De corazón, gracias

¿Por qué desapareció Ana Mosqueda?

Ana Mosqueda informó que estaba en buen estado de salud, pero no dio detalles sobre su novio, con quien desapareció y tampoco se dieron las circunstancias oficiales de su ausencia.

