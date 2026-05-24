Aseguran en Aduana de Manzanillo Más de 54 Mil Litros de Químicos para Drogas

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró, en la aduana del Puerto de Manzanillo, Colima, un cargamento de más de 54 mil litros de precursores químicos que presuntamente serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento derivó de trabajos de investigación de campo y gabinete enfocados en combatir delitos contra la salud y a organizaciones criminales trasnacionales dedicadas a la importación y traslado de sustancias químicas.

Las investigaciones permitieron identificar el modus operandi de una estructura delincuencial y detectar posibles rutas logísticas para mover sustancias ilícitas hacia el occidente del país, donde presuntamente serían utilizadas para fabricar narcóticos, entre ellos sustancias con fentanilo y metanfetamina.

Tanques con precursores de drogas sintéticas como el fentanilo. Foto: FGR

Materia prima de drogas sintéticas

Como parte del seguimiento a la indagatoria, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la SSPC, con apoyo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), acudieron a las instalaciones de la aduana del Puerto de Manzanillo, ubicadas en el boulevard Miguel de la Madrid, en la colonia Tepeixtles.

En el sitio aseguraron aproximadamente 54 mil 960 litros de aparente alcohol bencílico, distribuidos en 240 tambos dentro de dos contenedores.

Las autoridades señalaron que, a través de análisis químicos y estudios de casos previos, se determinó que sustancias como el ácido tartárico, la piperidona y otros químicos similares a los asegurados pueden utilizarse en la fase final de producción de drogas sintéticas.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, mientras peritos especializados realizarán los dictámenes para determinar las características, cantidades exactas y composición química de las sustancias.

La #FGR en coordinación con @SSPCMexico, aseguró en el Puerto de #Manzanillo, #Colima, un cargamento de más de 54 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Agentes federales lograron el aseguramiento del cargamento y a… pic.twitter.com/3MqKSCDdGA — FGR México (@FGRMexico) May 24, 2026

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