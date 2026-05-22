Restos Humanos Fueron Abandonados en Una Hielera en Industrial El Palmito en Culiacán
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La noche del jueves se localizaron restos humanos dentro de una hielera que dejaron en calles de la colonia Industrial El Palmito en Culiacán, Sinaloa, se desconoce la identidad de las víctimas.
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Los restos humanos de al menos una persona fueron localizados dentro de una hielera y un cartón durante la noche de este jueves, en la colonia Industrial El Palmito en Culiacán, Sinaloa.
El reporte se registró minutos antes de las 11:00 de la noche, luego de que se alertara al servicio de emergencias sobre una hielera con restos humanos abandonada sobre la avenida Tarahumaras, entre las calles Constituyente Pastor Rouaix y Constituyente Francisco J. Mújica.
Hombres llegaron en un vehículo y abandonaron la hielera
De acuerdo con la información de las autoridades, personas desconocidas llegaron al sitio a bordo de un vehículo no identificado y abandonaron en el área la hielera y un cartón con restos humanos en su interior, para posteriormente darse a la fuga. Elementos de la Defensa acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo, por lo que de inmediato acordonaron la zona para preservar las evidencias.
Autoridades estatales serán las encargadas de investigar los hechos
Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para realizar las diligencias correspondientes y dar fe del hallazgo. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios de ley y tratar de establecer la identidad de la víctima.
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Redacción N+
JIPV